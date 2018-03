Le Parc Astérix, une réussite depuis bientôt 30 ans

publié le 21/03/2018 à 00:22

Le 30 avril 1989, le Parc Astérix ouvrait ses portes. Près de 30 ans plus tard le succès est toujours au rendez-vous, là ou d'autres parcs d'attractions sont plus à la peine. Alors pour fêter ses 30 années d'existence, Nicolas Kremer, son directeur général compte marquer le coup. "Il y aura des spectacles et beaucoup d'animations sur le parc. C'est essentiellement autour de ça que ça va tourner", explique-t-il au micro de RTL.



En 2017, le Parc Astérix a accueilli environ 2 millions de visiteurs, un record depuis son ouverture. Mais pour autant, le complexe touristique n'entend pas en rester là. "On est en train de changer de modèle économique, puisqu'on construit des hôtels. On avait déjà un petit hôtel de 100 chambres, mais dans un an et demi, on aura trois hôtels de 150 chambres chacun. (…) Ça va nous permettre de grandir et d'ouvrir un peu plus le parc", développe Nicolas Kremer.

"On est un parc qui est très Français avec 93% de clientèle française. Aujourd'hui on est encore un parc de proximité. Notre clientèle vient aux deux tiers de région parisienne et du nord de la France. On va d'abord aller chercher la clientèle sur l'ensemble du territoire français", ajoute le directeur général avant de conclure que son prochain objectif sera d'attirer des touristes belges.