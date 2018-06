Les enfants accompagnés peuvent approcher de près et nourrir les loriquets, des oiseaux multicolores originaires d'Océanie et d'Asie du Sud.

Les enfants accompagnés peuvent approcher de près et nourrir les loriquets, des oiseaux multicolores originaires d'Océanie et d'Asie du Sud. Crédits : Camille Kaelblen / RTLnet | Date :

Avec son design rétro et sa musique d'époque, le manège des Chaises Volantes mêle habilement passé et futur.

Avec son design rétro et sa musique d'époque, le manège des Chaises Volantes mêle habilement passé et futur. Crédits : Camille Kaelblen / RTLnet | Date :

Avec ses capsules qui bondissent en marche avant et arrière, l'Astrolabe est une attraction plus intense qu'il n'y paraît.

Avec ses capsules qui bondissent en marche avant et arrière, l'Astrolabe est une attraction plus intense qu'il n'y paraît. Crédits : Camille Kaelblen / RTLnet | Date :

publié le 01/06/2018 à 06:02

Le Jardin d'Acclimatation fait peau neuve. Après 9 mois de travaux, le célèbre parc de loisirs parisien rouvre ses portes au public le 1er juin avec 40 attractions, dont 17 inédites.



Niché entre le Bois de Boulogne, la Fondation Vuitton et les immeubles chics de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), le Jardin a conservé son écrin de nature. Mais désormais, dès l'entrée, le visiteur est plongé dans un univers rétrofuturiste qui emprunte aux romans de Jules Verne et au Paris de la Belle Époque.



Pour parvenir à ce résultat, le groupe LVMH a investi 60 millions d'euros dans d'importants travaux. Objectif affiché : accueillir 3 millions de visiteurs d'ici à 2025, pour devenir le deuxième ou troisième parc de loisirs hexagonal derrière Disneyland Paris et le Parc Astérix.

L'entrée du parc (sans manèges) coûtera désormais 5 euros en tarif plein. Un nouveau billet "All access" à 29 euros permettra en outre d'accéder à toutes les attractions du parc.

Des manèges à sensations fortes

C'est peut-être la nouveauté la plus spectaculaire : le Jardin d'Acclimatation se dote de nouveaux manèges à sensations fortes, pour lesquels il vaut mieux ne pas avoir froid aux yeux. Ces roller-coasters s'adressent particulièrement "aux adolescents jusqu'à 16 ans", explique Marc-Antoine Jamet, le président du Jardin d'acclimatation.



À bord des "Speed Rockets", les visiteurs expérimentent un trajet chaotique à travers les arbres et la brume. Dans "l'Astrolabe", un manège circulaire d'apparence classique, on monte dans des capsules biplaces qui rebondissent de plus en plus haut, en avant... puis en marche arrière. Enfin, la "Tour de l'Horloge" propose une chute vertigineuse de 10 mètres les pieds dans le vide, avec une vue imprenable sur le parc.



Des animaux à nourrir soi-même

Construite en 1860, la Grande Volière du Jardin d'Acclimatation a été restaurée lors des travaux. Elle accueille désormais 50 espèces d'oiseaux exotiques dont des ibis rouges, des perruches ondulées et des aras bleus. En entrant dans l'une des volières, il est possible d'approcher de très près et de nourrir les loriquets, de magnifiques oiseaux multicolores originaires d'Océanie.



Les enfants pourront également approcher quelques 400 moutons, chèvres et autres animaux domestiques dans le "village Normand", la partie du parc destinée aux plus petits.

Une expérience de cinéma interactif

Le jardin d'Acclimatation accueille aussi sa toute première attraction numérique avec l'ouverture d'un cinéma interactif. "Il y sera question d'un combat contre des savants fous pour sauver Paris d'une invasion de plantes", détaille Marc-Antoine Jamet.

Des aires de jeux gratuites

Avant les travaux, le Jardin d'acclimatation était déjà équipé de jeux gratuits pour les enfants dont un miroir d'eau, un parcours forestier et un labyrinthe. Le parc se dote désormais d'un ensemble de ponts de singe, d'échelles en bois, de poutres et de filets. De quoi se dépenser sans trop dépenser !