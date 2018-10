publié le 30/10/2018 à 09:18

L'Insee annonce 0,4% de croissance au troisième trimestre. En gros, on corrige sur ce trimestre le début d'année en demi-teinte. On était sur un rythme de 0,2% de croissance entre janvier et juin. C'était beaucoup moins qu'en 2017 et c'était surtout deux fois moins vigoureux que la moyenne européenne.



On est donc en train de rattraper ce démarrage mollasson. Et si on en croit l'Insee, on devrait accélérer fortement sur le dernier trimestre avec la prise en compte des ventes à l'étranger dans l'aéronautique, qui sont comptabilisées en fin d'année. Les ventes d'avions, c'est quand même notre champion de l'exportation.

Et puis, bien sûr, le gouvernement table sur un effet "pouvoir d'achat" avec l'exonération d'un tiers de la taxe d'habitation pour 80% des ménages et la disparition des cotisations chômage et maladie sur les salaires. Il y a peut-être aussi un petit effet "champions du monde" qui traditionnellement booste un peu la consommation au moment de la victoire.

Une trop bonne fin 2017

Pourquoi a-t-on connu un début d'année 2018 aussi décevant ? Sans doute la faute à une très bonne fin d'année 2017. Trop bonne fin d'année. C'est un peu comme une averse de neige surprise que l'on n'a pas su anticiper et sur laquelle on n'a pas capitalisé.



La croissance du dernier trimestre 2017 a été un bond, en partie lié à l'effet euphorisant de l'élection d'Emmanuel Macron. Mais ce bond de fin 2017 a empêché de voir les nuages qui s'amoncelaient sur l'économie début 2018. La fin de l'alignement des planètes : un pétrole bas, un euro solide et des taux d'intérêts bas.



On le sait : le pétrole a décollé depuis 1 an. Et les équilibres entre l'euro et le dollar ont été chamboulés par la politique protectionniste et agressive de Donald Trump vis à vis de l'Europe, de l'Iran et surtout de la Chine. Et ça a déstabilisé notre monnaie.

Il ne reste que les taux bas et on sait que ça ne va pas durer car les taux américains remontent depuis quelques mois et l'Europe va finir par enclencher le mouvement aussi.



On va quand même logiquement vers une amélioration sur la fin d'année, et les cours du pétrole devraient se stabiliser.