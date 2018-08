publié le 09/08/2018 à 11:24

Les chiffres sont tombés et il n'y a pas de quoi se réjouir. La Banque de France table sur une légère accélération de la croissance au troisième trimestre à 0,4%, après le trou d'air des six premiers mois de l'année, dans sa première estimation publiée mercredi 8 août. Un résultat décevant qui pourrait se transformer en véritable casse-tête pour Emmanuel Macron.



Car moins de croissance que prévue, c'est moins de rentrées fiscales et donc moins d'argent dans les caisses qu'on ne l'espérait. Trois options s'offrent à la France pour revenir dans les clous : augmenter les prélèvements fiscaux, réaliser de nouvelles économies ou laisser filer le déficit en renonçant aux engagement pris par la France à Bruxelles.

Cette troisième option est difficilement concevable pour Emmanuel Macron s'il veut conserver sa crédibilité vis à vis de ses partenaires européens.

Un baptême du feu mitigé

Ce faible résultat est d'autant plus embarrassant pour la majorité qu'il s'agit du premier budget du quinquennat, construit sous la seule responsabilité du nouveau gouvernement. Plus question désormais de se retrancher derrière les comptes "insincères" qu'aurait laissé François Hollande à ses successeurs .



Si à cause d'une croissance sur-estimée au départ, le chef de l'État, dés la première année de son mandat, rate sa cible, c'est tout le sérieux de la politique gouvernementale qui sera mis en doute et la suite du quinquennat affectée.