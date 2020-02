La bière Corona victime de son association avec le Coronavirus

publié le 28/02/2020 à 02:22

La bière Corona souffre vraiment de son association avec le coronavirus. Selon un sondage YouGov, la bière perd de sa popularité. Normalement très appréciée aux États-Unis, les Américains ne seraient que 50% à en avoir une image positive de la boisson en février. Un chiffre très bas comparé à celui de fin 2019, où 80% des interrogés affirmaient en avoir un aperçu positif.

Si l'impact sur les ventes n'est pas connu, la préférence d'achat pourrait également être impactée en France. Le score de Préférence d'Achat de la marque a été divisé par huit en France depuis le 10 janvier et atteint désormais seulement 0,7%. Sur les marchés américains et australiens, le score diminue respectivement de 3,4 et de 2 points.



Outre la baisse d'achat, la société Corona a pâti de son association avec le coronavirus en bourse. Les actions du groupe qui produit la bière ont ainsi chuté de plus de 8% dans la semaine du 24 février à New York, relate BFM TV.