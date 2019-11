"Il y a 10 ans, le made in France était ringard" pour David Soulard

publié le 10/11/2019 à 10:06

Pour David Soulard, directeur général des meubles Gautier qui possède deux usines en Vendée, employant 800 salariées, "le made in France est plus que jamais d'actualité". Au salon du Made in France Porte de Versailles qui se termine lundi 11 novembre, "on est débordé de contacts, de questionnements", raconte-t-il au micro RTL.

"La curiosité est de mise, dans un monde où l'on doute de la consommation. Il y a dix ans c'était ringard", explique-t-il, notamment car perçu comme trop "identitaire". "Ce n'est pas ma démarche. Mais l'avenir de la France ce n'est pas que des startups, il faut penser à réindustrialiser", avance-t-il. Presque tous les produits de l’entreprise, fondée par son oncle au XXe siècle, sont assemblés en France, à l'exception de certaines chaises. Au total, "50% de la valeur ajoutée vient de France", estime-t-il.

"Notre bois est 100% français. On paye plus cher le produit brut, mais comme c'est à proximité cela ne coûte pas beaucoup plus cher au final. Et les gens sont fiers d'avoir acheté du Made in France."