publié le 06/03/2019 à 07:33

La grande cheminée claire qui les surplombe date de l’avant-guerre. La bataille des Luxfer pour sauver leurs emplois, elle, de trois mois en arrière. "Pour l’ensemble de mes collègues, on pense que c’est une volonté politique, de fermer le site, qui nous dépasse. On pense que l’industrie va repartir du côté des États-Unis, c’est une volonté du président Trump", déplore un salarié.



"On propose de faire gagner plus d’argent et on ne nous écoute pas donc y a bien quelque chose qui tourne pas rond dans l’affaire", poursuit-il. Car les ouvriers, au savoir-faire rare qui équipent pompiers et hôpitaux, ont travaillé d’arrache-pied pour porter un impressionnant contre-projet. Une trentaine de pages validé par plusieurs experts pour doubler les bénéfices de l’entreprise, près de deux millions d’euros l’année dernière.



Philippe Alves, travaille depuis plus de 15 ans ici, il explique : "Sur le site de Gerzat qui est un site qui a démarré en 1939, les presses hydrauliques ne sont pas en concordance (...) Nous on revoit tout. On enlève les machines d’un point A on les met sur un point B, pour être au final, plus rapides, plus réactifs, plus productifs".



J’en ai vu des négociations dans ma carrière mais je n’avais jamais vu ça encore Bertrand Pasciuto, vice-président en charge de l’économie de la métropole Partager la citation





Bertrand Pasciuto, ex-socialiste et vice-président en charge de l’économie de la métropole , bastion historique des pneus Michelin avoue n’avoir jamais lu une telle qualité de projet. Pourtant, la direction de Luxfer l’a rejeté au deuxième rendez-vous.

"J’en ai vu des négociations dans ma carrière mais je n’avais jamais vu ça encore ! Quand je dis que c’est des patrons voyous, c’est des patrons voyous ! L’État ne peut pas, ici, imposer les normes qui existent pour plus de 1000 salariés", dit-il.







Un point encore aujourd’hui réfuté par la direction du groupe spécialiste des bouteilles de gaz. Par souci de concurrence, elle refuse toujours pour le moment l’idée d’une reprise de ce savoir-faire français.



Sur le site de Luxfer à Gerzat, dans le Puy-de-Dôme Crédits : Sina Mir / RTL | Date : 06/03/2019 4 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Sur le site de Luxfer à Gerzat, dans le Puy-de-Dôme Crédits : Sina Mir / RTL | Date : Sur le site de Luxfer à Gerzat, dans le Puy-de-Dôme Crédits : Sina Mir / RTL | Date : Sur le site de Luxfer à Gerzat, dans le Puy-de-Dôme Crédits : Sina Mir / RTL | Date : Sur le site de Luxfer à Gerzat, dans le Puy-de-Dôme Crédits : Sina Mir / RTL | Date : 1 / 1 < > +