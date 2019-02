Made in France : vérité, gastronomie & objets incontournables. Emission du 03/11/2018

publié le 03/11/2018 à 07:00

Le made in France est-il toujours un gage de qualité ?



Invitée : Lauriane David, journaliste pour l’émission Capital sur M6

La gastronomie française mérite-t-elle sa réputation internationale ?

Invité : Jean-Sébastien Petitdemange, chroniqueur spécialiste des régions françaises, que l’on retrouve sur RTL chaque week-end et auteur de A la française ! (Editions Larousse)

Quels objets français peuvent améliorer votre quotidien ?



Invitée : Fabienne Delahaye, fondatrice et présidente du Salon MIF Expo (Paris, Porte de Versailles du 10 au 12 novembre prochain)

Sans compter les dernières applis qui vous changent la vie, les initiatives locales vers lesquelles vous tourner, les bons plans, les astuces…

A la francaise