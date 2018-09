publié le 14/09/2018 à 07:27

Les assises du "Produire en France" se sont ouvertes à Reims jeudi 13 septembre. Au lendemain de leur ouverture, leur fondateur, l'ex-député UDI Yves Jégo, était l'invité de RTL Petit Matin. Selon les études, plus de sept Français sur dix sont demandeurs de produits fabriqués dans l'Hexagone. "3.000 galles de produits sont certifiées", assure Yves Jégo, qui estime malgré tout que l'offre n'est pas encore à la hauteur.



"De plus en plus d'entreprises veulent certifier l'origine de leurs produits. Ça répond à une demande grandissante de l'opinion", estime ce tenant du "made in France", qui juge toutefois que cela ne va pas assez vite pour "inverser notre balance de commerce extérieur".

Pour impulser la croissance du "made in France", Yves Jégo espère un discours politique plus engagé en ce sens-là, jugeant que les produits dérivés de la présidence de la République, qui commencent à être commercialisés, vont dans le bon sens. L'ancien homme politique voit en revanche d'un mauvais œil les maillots de l'équipe de France, "fabriqués en Thaïlande pour 3 euros. (...) Il y a des entreprises certifiées origine France qui auraient pu fabriquer le maillot des Bleus dans des conditions économiques un peu moins chères."