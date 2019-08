publié le 06/08/2019 à 12:06

C'est la nouvelle sensation du cyclisme mixte ultra endurant. L'Allemande Fiona Kolbinger a remporté la septième édition de la Transcontinental Race 2019, mardi 6 août 2019 à 7h48 du matin, devançant tous ses concurrents, les hommes comme les femmes.

La cycliste de 24 ans faisait partie des 40 femmes sur 263 concurrents à tenter la Transcontinental Race. Elle a parcouru 4.000 kilomètres, de Burgas (sur la côte de la Bulgarie) à Brest, en 10 jours, 2 heures et 48 minutes, en roulant près de 17 heures par jour. Elle n'avait pourtant pas de grande expérience de la course cycliste, l'athlète n'ayant effectué qu'un parcours Londres-Édimbourg-Londres en 2017, selon l'Équipe.

Fiona Kolbinger est chercheuse dans la recherche contre le cancer, à Heidelberg, en Allemagne. Elle a réalisé la course seule, sans soutien, sans aide mécanique, en décidant elle-même de son trajet et de son organisation. Elle était seulement équipée d'une balise GPS et de ce qu'elle pouvait porter sur son vélo.

Une course de longue distance difficile et prestigieuse

La Transcontinental Race est une course de cyclisme, mais pas n'importe laquelle. C'est une épreuve d'ultra endurance. Il s'agit de parcourir 4.000 kilomètres de bitume, de traverser entre 6 et 8 pays, et sans aide.

Dans cette course, il y a un point de départ, un point d'arrivée, 4 points de passage obligatoires (en Bulgarie, Serbie, Italie et en France), mais au delà de ces quelques obligations, les coureurs cyclistes sont libres d'emprunter le chemin de leur choix. D'autre part, c'est une course en autonomie totale. Loin de l'organisation du Tour de France, les coureurs cyclistes ne sont pas suivis par des voitures et il n'y a pas de ravitaillement, ni d'assistance technique, ni de soigneurs. Les cyclistes embarquent avec ce qu'ils peuvent et doivent se débrouiller pour manger et pour dormir.

"Je suis tellement surprise de gagner. Je visais le podium des femmes, je ne pensais pas que je pourrais gagner la course. J'aurais pu y aller plus dur et dormir moins", a réagi celle qui avait près d'une journée d'avance sur tous ses concurrents, sur le site officiel de la Transcontinental Race. Son exploit vient rejoindre celui de Lael Wilcox, arrivée seconde à la course mixte TransAmerica de 2016. Ces victoires permettront peut-être aux femmes de moins se sous-estimer dans le domaine sportif.