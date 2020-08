Impôts : il est encore possible de corriger votre déclaration en ligne

publié le 11/08/2020 à 06:02

Abattement forfaitaire ou pension alimentaire non déduits, pension alimentaire non reportée... En cas d'erreur ou d'oubli constaté sur votre avis d'imposition, vous avez jusqu'au 15 décembre 2020 pour faire les corrections en ligne si vous avez déclaré vos revenus 2019 sur internet, ou via le dispositif de la déclaration automatique, comme l'a relevé Le Figaro.

En pratique, pour effectuer ses modifications, chaque contribuable n'a qu'a se connecter et s'authentifier sur le site des impôts, impots.gouv.fr, en saisissant son numéro fiscal ainsi que son mot de passe. Il vous suffit ensuite de vous rendre sur la page "mes services" et de cliquer sur le lien "corriger ma déclaration en ligne", afin d'effectuer les changements. Le service a été ouvert ce vendredi 7 août.

Comme le pointe Le Figaro, ce service de correction vous permet de modifier la quasi-totalité des éléments liés à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux déclarés en ligne. Ainsi, chaque contribuable peut rectifier ses revenus, ses personnes à charge, la contribution à l'audiovisuel public ou les informations nécessaires au calcul de l'Impôt sur la fortune immobilière (Ifi).

La messagerie sécurisée pour changer votre situation de famille

Si vous souhaitez corriger des erreurs portant sur votre situation de famille (mariage, divorce, pacs…), vous devez en revanche utiliser le service de messagerie sécurisée dans la rubrique "Nous contacter", "Ma messagerie sécurisée". Afin de "signaler un changement d'adresse", l'onglet se trouve dans la rubrique "Gérer mon profil". Un e-mail de confirmation vous sera immédiatement envoyé pour valider les modifications.

Ces services ne sont accessibles que par ceux qui ont fait leur déclaration en ligne ou ont été taxés automatiquement. Les contribuables qui ont déclaré leurs revenus sur papier doivent envoyer un courrier au service des impôts pour toute modification.

Nouvel avis d'imposition et remboursement

Ces rectifications en ligne peuvent entraîner une baisse du montant des impôts dus. Dans ce cas vous recevrez alors un avis d'imposition corrigé et serez remboursé. Si le montant de votre impôt augmente à l'inverse, vous recevrez également un nouvel avis d'impôt et le nouveau montant à payer devra être réglé avant la date mentionnée sur l'avis.