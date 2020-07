Impôts, amendes... Le paiement en bureau de tabac généralisé mardi

publié le 27/07/2020 à 13:55

Vos démarches administratives plus proches de vous. Dès mardi, tout le monde pourra payer ses impôts, ses amendes et ses factures de services publics dans un bureau de tabac, rapporte Europe 1. Un dispositif qui vise à simplifier ces démarches administratives, en limitant le paiement au guichet des administrations.

Depuis 2015, il était déjà possible d'acheter des timbres fiscaux en bureau de tabac. En février, le gouvernement a décidé d'élargir leur champ de compétence dans 18 départements, notamment en Corrèze, dans le Gard, les Yvelines et le Vaucluse. Après la phase de test, la mesure va désormais être généralisée au niveau national. Quelque 4.700 bureaux de tabac dans 3.400 communes devraient être concernés, selon les annonces du gouvernement début juillet.

Pour payer vos impôts, vos amendes ou vos services publics au bureau de tabac, il faudra vous présenter avec votre facture, sur laquelle se trouve un QR code, explique Europe 1. Celui-ci sera flashé par le buraliste, et vous pourrez ensuite simplement régler par chèque, en espèces ou par carte bancaire. C'est grâce au QR code que le paiement pourra être tracé. Un bémol tout de même : aucun paiement de plus de 300 euros ne sera possible. Pour tout règlement supérieur à cette somme, il faudra faire vos démarches sur internet.

Selon la Direction générale des finances publiques, l'objectif de cette mesure est de permettre aux trésoreries qui recueillent normalement ce type de paiement de se concentrer plutôt sur le conseil aux usagers. La CGT avait pour sa part dénoncé dès février un "désengagement de l'État" qui fait suite à la fermeture de nombreuses trésoreries, notamment en milieu rural.