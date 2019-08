et Sophie Merle

publié le 20/08/2019 à 18:34

Romain fait partie de ses nouveaux automobilistes conquis. Depuis 1 an, il roule au superéthanol et c'est avec le sourire qu'il fait le plein désormais. "J'ai 40 L pour 28 euros à mon avis c'est le double pratiquement avec de l'essence normale! Pour 40 L, j'en aurais pour facilement 60 à 70 euros !", observe-t-il.

Et ils sont nombreux à avoir changé leurs habitudes car le superéthanol 85 est composé comme son nom l'indique à 85% de combustibles bio. Moins cher, moins polluant il est fabriqué à base de céréales ou de betteraves. Suite à la taxation sur les carburants début 2018, ses ventes ont augmenté de 50% l'année dernière et de 85 % cette année !

"Vu le prix de l'installation et puis le prix du litre on gagne automatiquement de l'argent au bout d'un certain temps", constate Patrick Mougenot, gérant de station-service.



Un calcul rapide

Pour pouvoir convertir sa voiture essence, il faut installer un boitier dédié sur son moteur, une installation qui coûte en 500 et 1.600 euros selon les modèles de voitures. Mais à 71 centimes d'euros le litre contre 1,50 en moyenne pour le SP95, l'opération devient vite rentable, cela représente en moyenne 500 euros d'économies par an.

Aujourd'hui seuls quelques modèles de voiture compatibles sont vendus sur le marché mais avec les nouvelles normes européennes cela pourrait bien changer dans les prochains mois.