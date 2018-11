publié le 17/11/2018 à 18:02

En cette journée de mobilisation des "gilets jaunes", une question : est-ce que posséder une voiture coûte de plus en plus cher ? La réponse est oui. Prenons l’exemple d’une Clio, modèle le plus vendu en France. En 10 ans son coût a grimpé de 8 %. Au total, vous dépenserez en moyenne un peu plus de 6.000 euros par an pour votre Clio essence, soit une hausse de + de 3 %. Autrement dit trois fois l'inflation, selon l'Automobile Club Association.



Contrairement aux idées reçues ce n'est pas tant l'achat de la voiture qui pose problème, c'est son utilisation. Le prix d'acquisition, le remboursement du crédit, représentent au plus un tiers du coût global. Le reste c'est l'usage au quotidien. Et il grimpe très vite, y compris pour une voiture aussi économique qu'une Dacia Logan.

Sur un an, pour une version diesel et si vous roulez un peu moins de 9.000 kilomètres, l'entretien vous revient à 1.000 euros, l'assurance à 640 euros ajoutés à cela le parking, les péages. C’est simple, à chaque fois que vous prenez le volant, vous perdez un euro tous les cinq kilomètres.

S’ajoutent les réparations et l’entretien

Le budget mensuel d’une voiture est souvent alourdi par les réparations et l’entretien. C'est ce qui augmente le plus chaque année. Si vous entretenez régulièrement votre auto, comptez en moyenne des dépenses comprises entre 900 et 1.600 euros par an. Soit une centaine d'euros par mois. Avec de grands écarts selon les régions.



Ainsi selon une étude d'iDGarages, c'est en Île-de-France que l'addition est la plus salée : 15 % plus chers qu'ailleurs. Suivent les régions Auvergne-Rhône-Alpes 9 % au-dessus de la moyenne et Provence-Alpes-Côte d’Azur. A contrario les garages des Hauts-de-France sont les moins chers. 11 % de moins que dans le reste de l'Hexagone.

Des taxes importantes

Pour 100 euros vous payez 25 euros de taxe en moyenne. Et il n'y a pas que le carburant. Au total l'ensemble des taxes collectées auprès des automobilistes a représenté l'an dernier la somme colossale de 76 milliards d’euros.