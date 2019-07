Gaz, allocations, dentiste... Ce qui change au 1er avril 2019

publié le 31/03/2019 à 06:30

À chaque début de mois son lot de nouveautés, et celui d'avril ne fait pas exception. Il débutera par de bonnes nouvelles, puisque dès ce lundi 1er avril, plusieurs changements en faveur du pouvoir d'achat sont à noter.

Les tarifs réglementés du gaz seront revus à la baisse, les prestations familiales et le RSA seront revalorisés à la hausse, et de nouveaux acteurs de la formation professionnelle feront leur apparition.

Côté santé, des petites nouveautés feront également leur apparition, notamment concernant les soins dentaires et les dépenses liées aux cancers des femmes. Enfin, pour les locataires, la trêve hivernale, débutée en novembre dernier, prendra fin dimanche 31 mars, ce qui autorisera de nouveau les expulsions locatives.

Voici le détail de ce qui change pour les Français ce lundi 1er avril 2019.

Gaz

Les tarifs réglementés de vente du gaz fourni par Engie baisseront de 2,2% pour les ménages qui se chauffent au gaz, de 0,7% pour ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson seule et de 1,3% pour ceux qui l'utilisent pour la cuisson et l'eau chaude, selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Le gouvernement avait en effet demandé à Engie, au mois de janvier, de ne pas augmenter les tarifs jusqu'au mois de juin. De plus, 5,8 millions de personnes bénéficieront du chèque énergie, un coup de pouce compris entre 47 et 277 euros par foyer.

Allocations

Comme les pensions de retraite de base, les prestations familiales, d'invalidité et les rentes d'accident du travail seront revalorisées de 0,3%, bien en deçà de l'inflation constatée l'an dernier (1,8%). Cette mesure, décidée par le gouvernement et votée par le Parlement, vise à économiser 400 millions d'euros cette année.



Elle s'applique à l'ensemble des prestations familiales : allocations familiales, complément familial des familles nombreuses, allocation de soutien familial des parents isolés, prestation d'accueil du jeune enfant (Paje), allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), allocation de rentrée scolaire.

Santé

Certains tarifs de santé seront également revus à la baisse. Côté dentaire, les prix de certaines prothèses seront plafonnés. La facture du dentiste ne pourra ainsi plus dépasser 480 euros pour une couronne en zircone sur une dent "visible" (incisive, canine ou prémolaire). Un bridge céramo-métallique sur une incisive coûtera au maximum 1.465 euros.



D'autres limitations de prix compléteront cette liste début 2020, puis début 2021, dans le cadre de la réforme "100% santé", qui prévoit aussi un remboursement intégral de certaines prothèses par l'Assurance maladie et les complémentaires santé, à partir de l'an prochain.



En contrepartie, les tarifs de certains actes de soins vont augmenter. Cette année, ce sera notamment le cas des extractions de dents de lait et des restaurations de dents "visibles".



Les personnes atteintes de cancer, et notamment les femmes, verront certaines perruques mieux voire intégralement remboursées à compter du 2 avril. Avant cette date, les patientes pouvaient bénéficier d'un forfait de 125 euros. Désormais, les prothèses capillaires dites de classe 1 (fibres synthétiques) verront leur prix plafonnés à 350 euros et seront remboursées du même montant. Les prothèses de classe 2 (au moins 30% de cheveux naturels) seront elles plafonnées à 700 euros, et remboursées à hauteur de 250 euros. Au-dessus de 700 euros, aucun remboursement n'est prévu.

RSA

Le montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) connaîtra, à compter du 1er avril, une légère revalorisation. Il s'établira à 559,74 euros, au lieu de 550,93 euros actuellement. En 2017, 1,9 million de personnes en ont bénéficié.

CMU

Le plafond de ressources pour l'attribution de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) passera de 8.810 euros par an à 8.951 euros pour une personne seule.



En outre, le renouvellement de la CMU-C deviendra automatique pour les allocataires du RSA, dans un souci de simplification et d'amélioration de l'accès aux soins. Environ 670.000 foyers (bénéficiaires et ayants-droit) sont concernés par cette mesure, selon l'Assurance maladie.

Formation professionnelle

Les nouveaux acteurs de la formation professionnelle entrent en piste : les "opérateurs de compétences" (Opco), gérés par les partenaires sociaux, auront pour missions de financer l'apprentissage, d'aider les branches à construire les certifications professionnelles et d'accompagner les PME pour définir leurs besoins en formation.

Trêve hivernale

Ce lundi 1er avril marque aussi la fin de la trêve hivernale pour les expulsions locatives. Débuté le 1er novembre dernier, ce dispositif protège les locataires incapables de payer leur loyer pendant l'hiver. Selon la fondation Abbé Pierre, 15.550 personnes ont été expulsées en 2017.