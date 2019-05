publié le 27/02/2019 à 09:35

Payer moins cher les fruits et légumes pour rendre du pouvoir d'achat aux Français, c'est l'initiative lancée par les professionnels du maraîchage. Ces derniers demandent au gouvernement de baisser la TVA au plus proche de 0% pour ces produits.



Sur un marché bordelais, malgré le choix parmi des fruits et légumes bio, de saison ou d'importation, les consommateurs se plaignent des prix des denrées, qui ne cessent de grimper : "Quand on voit les prix monter, (...) on n'achète pas, on achète autre chose.", affirme un client. Depuis l'an dernier, le prix du kilo de pêches a a augmenté de 17%, tandis que celui du kilo de carottes a grimpé de 43%.

Pour manger cinq fruits et légumes par jour, une famille de quatre personnes dépense chaque mois en moyenne entre 115 euros, pour ceux qui achètent les premiers prix, et 255 euros pour ceux qui achètent bio. Une hausse globale de 4.5% en un an.

Améliorer l'alimentation des plus modestes

Dans ce contexte, l'inter-profession des fruits et légumes propose que la TVA, aujourd'hui à 5.5% sur ce type d'aliments, baisse, ou disparaisse. "Cela permettrait d'encourager la consommation mais aussi, pour cette partie de population qui est dans des conditions économiques difficiles, de pouvoir accéder à une alimentation de meilleure qualité.", explique un maraîcher.



Pour une famille gagnant le SMIC, les fruits et légumes représentent 8 à 17% du budget. La suppression de la TVA serait donc une aide non négligeable pour ces foyers. Mais le ministère de l'Agriculture n'a pas encore commenté cette proposition. Une autre piste est proposée par l'inter-profession, un système de bons d'achats à destination des plus modestes.