Euromillions : le gagnant à un million d'euros a perdu son gain

publié le 08/01/2019 à 15:29

Le gagnant du tirage My Million du 6 novembre dernier n'est pas venu réclamé son gain au tabac-presse Capelle à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône et l'a donc perdu. Le joueur avait jusqu'au samedi 5 janvier pour se manifester et ainsi remporter un million d'euros. Malgré un avis de recherche lancé par la Française des Jeux neuf jours avant la date limite, le ou la gagnant(e) n'a pas été retrouvé.



Le gain n'est pas perdu pour tout le monde puisqu'il sera remis en jeu à l'occasion d'une "semaine exceptionnelle" de l'Euromillions, où 10 codes My Million seront tirés au sort, contre deux en temps normal. Au tabac-presse, on se réjouissait d'avoir un gagnant. Pour la première fois en 24 ans l'établissement voyait un joueur ayant misé chez lui devenir millionnaire.

Dans son avis de recherche, la FDJ a précisé qu’en 2017, 5 lots de millionnaires n’avaient pas été réclamés, dont 3 My Million dans les départements de l’Hérault (34), de Paris (75) et dans la Marne (51).

Un conseil donc lorsque vous jouez à l'Euromillions : gardez un œil sur votre code My Million, il pourrait vous rapporter gros.