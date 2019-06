Essence, diesel : les prix des carburants continuent à baisser

publié le 25/06/2019 à 10:46

À quelques jours des grands départs en vacances, la nouvelle va plaire aux automobilistes. Les prix des carburants ont continué à baisser la semaine dernière, selon les derniers chiffres officiels publiés lundi 24 juin.

Le gazole, qui représente près de 80 % des ventes en volumes, affiche une moyenne de 1,4086 euro par litre, en baisse de 0,39 centime. Le sans plomb 95 (SP 95) a diminué quant à lui de 0,73 centime pour atteindre 1,51 euro le litre. Même tendance pour le sans plomb 95 contenant jusqu'à 10 % d'éthanol (SP-E10) qui a perdu 0,96 centime à 1,48 euro, selon le ministère de la Transition écologique et solidaire.

Mais prudence, si les cours ont baissés ces dernières semaines, ils ont récemment commencé à remonter à cause notamment des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Les prix des carburants à la pompe varient en fonction de plusieurs paramètres comme le cours du baril de pétrole, le taux de change entre l'euro et le dollar, les taxes et les stocks de produits pétroliers liés à la demande.