publié le 12/11/2018 à 12:31

Alors que le gouvernement se réunit ce lundi 12 novembre pour finaliser son plan sur la hausse des taxes sur le carburant, un réseau de 23 ONG publie une tribune sur franceinfo, rappelant la nécessité de la fiscalité écologique.



Le Réseau Action Climat regroupe 23 organismes, dont Oxfam France, WWF France et Greenpeace France. Ces ONG ont décidé de s'engager pour la hausse des taxes sur l'essence et le diesel. Elles considèrent qu'il s'agit d'un outil "indispensable" pour "libérer notre pays de son addiction au pétrole".

Un outil certes nécessaire, mais pas suffisant. "La vulnérabilité des Français au prix des carburants est un fait", précisent-elles. Selon ces ONG, le gouvernement doit "mettre en place des mesures rapides et suffisamment ambitieuses pour financer les alternatives à la voiture et aider ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer autrement". Elles proposent notamment le développement des transports en commun et des déplacements à vélo, la modernisation et l'extension du réseau ferré français ainsi que la démocratisation de ses prix.

Elles appellent également le gouvernement à aider les Français qui sont obligés de prendre la voiture pour travailler car leurs bureaux sont loin de leur domicile. "Le gouvernement doit [leur] apporter de manière urgente un soutien financier", appellent les ONG. La hausse des prix des carburants a provoqué la colère d'une partie des Français, qui comptent bloquer les axes routiers dans plus de 300 villes sur tout le territoire, le 17 novembre.