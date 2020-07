Épargne : la prudence des Français pourrait compromettre la relance

publié le 30/07/2020 à 07:57

C'est l'un des scénarios qui menacent la reprise de l'activité économique. Les Français ne sont pas d'humeur à dépenser et se montrent plus "fourmi" que "cigale" concernant l'épargne depuis le début du confinement.

Pour preuve, cela faisait six ans que les Français n'avaient pas autant épargné qu'en ce mois de juillet et leur montant épargné entre le mardi 17 mars et le dimanche 5 juillet, a atteint la somme colossale de 75 millions d'euros. Autre signe révélateur de l'inquiétude des Français pendant le confinement, cette épargne a été faite de manière contrainte, puisque les magasins et restaurants étaient fermés, et le risque est désormais qu'ils la garde par précaution et qu'elle perdure.

Plus globalement, l'indicateur du moral des Français, révélé ce mercredi 29 juillet par l'Insee, a reculé de deux points en juillet et a de quoi inquiéter l'exécutif. Le gouvernement craint en effet que cette prudence des Français ne compromette la relance, qui repose en grande partie sur les dépenses des ménages.