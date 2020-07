publié le 22/07/2020 à 08:58

Les Français sont décidément plus fourmis que cigales. Au mois de juin, les Livrets A étaient pleins à craquer et les dépôts ont été multiplié par 6 par rapport à l'an dernier. Et c'est pareil pour les Livrets de Développement Durable.

"Les Français sont toujours en mode ultra prudents. Il y a derrière cela l'anxiété, la peur du chômage, la crainte de la baisse des revenus à la rentrée, explique Philippe Crevel, le président du Cercle des Épargnants. Et puis, il y a le fait aussi qu'au mois de juin toutes les activités commerciales n'avaient pas repris. Les Français ne pouvaient pas consommer comme au mois de juin 2019", poursuit-il.

La crainte en l'avenir et l'arrêt de la consommation lié au coronavirus expliquent en partie le résultat du Livret A. Il s'établit à 2,96 milliards d'euros pour le mois de juin, conclut-il.

