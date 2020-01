En France, sept milliardaires possèdent autant que les 30% les plus pauvres

Martial You

publié le 20/01/2020 à 09:40

C'est l'un des événements économiques les plus attendus de l'année. Le forum économique mondial de Davos, en Suisse, qui débute ce mardi 21 janvier, devrait être lancé par un coup de tonnerre puisque l'ONG Oxfam estime qu'1% de la population mondiale possède deux fois plus d'argent que 6,9 milliards d'humains.

Ce petit pour-cent de l'Humanité est tout simplement plus riche que le reste de la population mondiale. Selon Oxfam, si quelqu'un avait économisé tous les jours 8.000 euros depuis la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, il posséderait aujourd'hui seulement 1% de la richesse de Bernard Arnault, le PDG du groupe LVMH.

Cette disproportion entre quelques personnes très riches et la masse globale peut créer quelques malaises en France où 7 milliardaires possèdent autant d'argent que les 20 millions de Français les plus pauvres, soit 30% de la population.

Des dividendes records pour les actionnaires en 2019

La fortune des plus grands milliardaires est virtuelle car elle assise sur la valeur boursière des entreprises qu'ils possèdent. Il y a 2.153 milliardaires sur l'ensemble du globe à l'heure actuelle et le plus riche d'entre eux a même été, pendant quelques heures, français. Le lundi 16 décembre dernier, la fortune de Bernard Arnault avait dépassé les 109 milliards de dollars lorsque son groupe LVMH venait de racheter le bijoutier américain Tiffany.

Leur argent dépend donc des marchés financiers et ne se trouve pas directement sur leur compte en banque. Lorsque l'on regarde de près les noms des personnes les plus riches de la planète, ce sont les mêmes depuis des décennies puisque leur fortune se transmet, la plupart du temps, en héritage.

En 2019, des dividendes records ont été versés aux actionnaires, ce qui explique également la hausse de leurs fortunes. En France par exemple, 60 milliards d'euros leur ont été remis, un niveau qu'ils n'avaient plus connu depuis 2008, avant la crise des subprimes.

Cette économie qui enrichit les actionnaires est viable à long terme puisque les entreprises investissent également massivement pour améliorer leurs usines. En revanche, si l'on regarde les grands équilibres des 30 dernières années en Europe, la part de l'ouvrier dans la valeur du produit diminue par rapport au poids de l'actionnaire. Cette disproportion entre les plus riches et les plus pauvres n'est donc pas prête de d'estomper.

Les deux personnalités les plus attendues au forum de Davos cette année sont Donald Trump et Greta Thunberg. Leur avis sera au cœur des discussions puisque l'environnement sera placé au centre des débats.

2/20 au forum de Davos. Les personnalités attendues se rendront en Suisse en jet privé ou hélicoptère alors que la situation environnementale mondiale inquiète. En 2019, 1.500 mouvements aériens avaient été enregistrés lors de cet événement.