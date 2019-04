Quand un milliardaire retire 10 millions de dollars en liquide, juste pour les voir

et AFP

publié le 08/04/2019

C'est un scénario que peu de gens sur Terre peuvent vivre. Le milliardaire nigérian Aliko Dangote, qui a fait fortune dans les ciments, a raconté, samedi 6 avril, lors du forum Mo Ibrahim à Abidjan, une anecdote plutôt insolite sur sa jeunesse et sur le jour où il avait retiré 10 millions de dollars en liquide simplement pour les voir.



"Quand vous êtes jeune, votre premier million est important mais après, les chiffres ne veulent plus dire grand-chose. Un jour, j'ai fait un chèque de 10 millions de dollars à ma banque, je les ai pris et les ai mis dans le coffre de ma voiture", a-t-il raconté.

Arrivé chez lui, il a mis les 10 millions de dollars dans sa chambre, les a regardés et dit : "Maintenant, je sais que j'ai de l'argent", a-t-il ajouté en riant. "Je les ai repris et remis à la banque le lendemain", a-t-il conclu dans l'hilarité générale.