publié le 24/12/2018 à 06:45

Six femmes, un homme, sept champions, d'hier et d'aujourd'hui et autant de recettes pour égayer cette période de fêtes. Du lundi 24 au dimanche 30 décembre, Sarah Ourahmoune, Marie-José Pérec, Carole Montillet, Koumba Larroque, Souleymane Cissokho, Élodie Clouvel et Laura Georges partagent leur plat préféré.



Boxeuse française la plus médaillée de l'histoire, championne du monde 2008 et vice-championne olympique 2016, Sarah Ourahmoune (36 ans) craque cette année pour un dessert, la bûche aux marrons et mascarpone, après un foie gras maison et un gigot d'agneau. "C'est un peu calorique mais tellement bon", se régale-t-elle par avance.

L'ancienne championne olympique du 400 m (1992, 1996) et 200 m (1996) Marie-José Pérec (50 ans) propose pour sa part un menu antillais : boudin noir au feu de bois, coq sur pied, bananes flambées et shrubb, une boisson "exquise".

Le thiéboudiène, plat national du Sénégal

L'ancienne skieuse Carole Montillet (45 ans), championne olympique de descente en 2002, opte pour la simplicité avec un gratin de ravioles du Dauphiné accompagné d'un petit verre de vin rouge et suivi d'un Génépi. "Des fois, les trucs les plus simples sont les meilleurs !"



Avec la lutteuse Koumba Larroque (20 ans), vice-championne du monde 2018 dans la catégorie des -68 kg, retour au sucré avec la recette d'un tiramisu Nutella-Spéculoos, "rien de plus simple" selon elle. Chaque quantité est parfaitement précisée.



Pour les fêtes, le boxeur Souleymane Cissokho (27 ans), médaillé de bronze aux JO de Rio en 2016, "embête un peu sa maman" pour qu'elle lui fasse un thiéboudiène. "C'est un plat national du Sénégal à base de riz, de tomate et de poisson".

Entrée, plat, dessert

Élodie Clouvel (29 ans), vice-championne olympique de pentathlon moderne en 2016, commence forcément par un petit apéro au Champagne avant une croziflette revisitée au jambon de Parme avec du reblochon. "C'est trop trop bon ! Accompagné d'une petite salade c'est pas mal".



Quant à la footballeuse Laura Georges (34 ans), elle nous livre la recette d'un gâteau à l'ananas, que sa mère adorait faire. Là encore, vous n'avez qu'à suivre les explications complètes.