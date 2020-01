Davos : qu'est-ce que le Next 40, qui commence à concurrence le CAC 40 ?

publié le 22/01/2020 à 09:46

C'est le jour J pour les start-up françaises du Next 40 ce mercredi 22 janvier à Davos. Le Next 40 est un groupe qui réunit les 40 starts-up françaises qui ont le plus de potentiel. Certaines sont déjà des licornes, c'est-à-dire qu'elles valent déjà plus d'un milliard.

La France reste à la traîne en matière d'entreprises du numérique. Nous avons quatre licornes pour le moment : Doctolib, OVH, Blablacar et Deezer tandis que les États-Unis ont par exemple 165 licornes et la Chine en a 90.

Mais heureusement, les starts-up françaises ont changé : il y a cinq ans, il y a eu la même réunion mais cela ressemblait davantage à une exposition. Aujourd'hui, nos starts-up ont grandi et n'ont plus de complexes, rapporte Jean-Stéphane Arcis, patron de Talentsoft :"Ce n'est pas toujours facile d'être en face d'un dirigeant du CAC 40. Il y a encore 6 ou 7 ans, ce même dirigeant me disait que l'on était trop fragile, trop petit ou trop franco-français. Aujourd'hui, Talentsoft est sur un tiers du CAC 40. Ils commencent donc à nous regarder et ce plafond de verre commence à ne plus exister."

Le plus : Bruno Le maire en rendez-vous à Davos

Ce mercredi 22 janvier, un rendez-vous crucial va se tenir à Davos, entre Bruno Le Maire et le secrétaire du Trésor américain. La France pourrait accepter de suspendre la fameuse taxe gafa pour éviter des sanctions douanières.

La note : 2/20 aux banques internationales à Davos

Greenpeace a fait les comptes. 10 des 24 plus grandes banques mondiales et assurances qui viennent à Davos tous les ans et qui se préoccupent de l'urgence climatique, ont injecté 1.000 milliards de dollars dans l'industrie fossile et le pétrole en 2015 et 2018.