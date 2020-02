Coronavirus : vers le retour de la censure en Chine ?

publié le 06/02/2020 à 12:03

Alors que l'OMS (organisation mondiale de la santé) a lancé, mercredi 5 février, un appel de fonds pour trouver plus de 600 millions d'euros, la Chine, de son coté renforce les mesures afin d'éviter une diffusion de l'épidémie du coronavirus.

Un renforcement du contrôle qui penche également vers une limitation des libertés individuelles. Pour Valérie Niquet, Xi Jinping, le président chinois, accentue la censure dans le pays. "Il semble que, de nouveau, pour la Chine, la priorité aujourd'hui c'est la stabilité politique. Effectivement cette épidémie met en danger le pouvoir tout puissant du président Xi Jinping (...) qui ne peut pas être attaqué".

"Beaucoup de gens ne font pas du tout confiance au système politique chinois, en raison justement de cette question de censure et ce que veut aujourd'hui le pouvoir chinois, c'est reprendre le contrôle. On sent véritablement qu'au sommet du pouvoir, il y a une volonté de reprendre en main le contrôle de la pensée de la population".

Pour Valérie Niquet, avoir cloîtré la population à domicile est une forme de contrôle physique et aura des conséquences économiques considérables. "Le pouvoir chinois se sent menacé en général. La priorité pour le système c'est la survie politique et ce qu'ils appellent la stabilité politique. Le virus s'ajoute à toute une série de crise (...) tout ceci créé une atmosphère qui inquiète le pouvoir chinois".

"Dans un pouvoir qui par nature est paranoïaque, qui n'autorise pas la critique ouverte, qui n'est pas démocratique, toute menace est inquiétante" dénonce la responsable du pôle Asie.

Et Valérie Niquet confirme les termes de " première dictature numérique" employé par certains spécialistes, pour qualifier la Chine, avant d'aborder un autre problème, "Les chinois se méfient les uns des autres, dans un régime où on fait tout pour que rien ne puisse aider les gens à s'entraider".