Coronavirus : Ikea a rouvert ses magasins, mais dans quelles conditions ?

publié le 25/05/2020 à 20:01

Comme toutes les enseignes et tous les commerces, Ikea a été contraint de fermer ses magasins en France à cause de l'épidémie de coronavirus. Mais depuis le 11 mai, jour du déconfinement, les équipes ont travaillé pour rendre la réouverture possible en mettant en place toutes les mesures de sécurité qui s'imposent. Ce lundi 25 mai, les magasins Ikea ont donc rouverts leurs portes aux clients.

Pour faire ses emplettes chez Ikea, il y a des règles sanitaires strictes à respecter. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. Pour le passage en caisse, comme au service après-vente, une seule personne est autorisée. Le nombre de personnes présentes dans le magasin étant limité, il se peut qu'il y ait de l'attente devant l'entrée. Dans ce cas, il faudra veiller à respecter les distances de sécurité.

Pour un rendez-vous avec un vendeur (afin de créer les plans d'une cuisine par exemple), il faudra également maintenir une distance d'1,5 mètre. À noter que chaque magasin Ikea met à disposition des clients du gel hydroalcoolique à différents endroits du site, et s'engage à désinfecter tous ses équipements régulièrement.

Attention, les aires de jeu pour enfants et l'espace restauration resteront cependant fermés jusqu'à nouvel ordre.

Contents de vous retrouver, en toute sécurité !

Nos magasins rouvrent le 25 mai ! Préparez votre visite, prenez votre temps pour venir nous voir et éviter l’affluence 🙂

Découvrez toutes les mesures mises en place ⤵ https://t.co/Cqw50oHrrL pic.twitter.com/Lhg76tVnq2 — IKEA France (@IKEA_France) May 24, 2020