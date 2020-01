publié le 16/01/2020 à 08:55

Toyota a annoncé l'arrivée d'un nouveau véhicule "made in France" dans sa gamme européenne. Il s'agira d'un modèle SUV citadin, qui sera produit en France à l'usine d'Onnaing près de Valenciennes.

Il s'agira de la deuxième voiture produite sur le site de Valenciennes après la Yaris. Cela va permettre de "stabiliser l'emploi", "faire une centaine de millions d’euros d’investissement supplémentaires", " créer une centaine de postes" en plus et "convertir 400 intérimaires en CDI", a expliqué Didier Leroy, vice-président de Toyota, sur RTL.

Avec ce nouveau modèle, le constructeur automobile affirme encore un peu plus sa volonté de produire en France, de démontrer que c'est possible. "Nous sommes absolument convaincus que produire en France est un point extrêmement fort pour ce véhicule", a assuré le numéro 2 de Toyota.

"Naturellement il y a des avantages et des inconvénients de produire en France. Essayons d’oublier les inconvénients et de trouver des solutions par rapport à ça en prenant le meilleur de la culture Toyota, le meilleur de la culture Française", a-t-il ajouté.

À l'avenir, Toyota n'envisage pas du tout de délocaliser sa production : "On a une stratégie. On a une logique. On n’a pas la prétention de dire qu’elle est meilleure que celle des autres… Mais en tout cas on s’y tient."