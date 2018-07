Combien les Français dépensent-ils pour leur voiture ?

publié le 29/03/2018 à 09:30

Les automobilistes français ont de quoi faire la grimace. Le 29 mars, l'association Automobile Club de l'Ouest (ACO) révèle le budget moyen d'un propriétaire de voiture en 2017. Entretien, assurance, carburant... Plusieurs dépenses se sont envolées par rapport à l'année précédente.



Il y a d'abord ceux qui roulent à l'essence. L'an dernier, le propriétaire d'une Clio a ainsi déboursé un peu plus de 6.000 euros au total pour 8.600 kilomètres parcourus. Un budget en hausse de 3%, soit trois fois plus que l'inflation. L'augmentation est quasiment la même pour une 308 diesel.

En cause, la flambée de certaines dépenses comme l'assurance auto, qui est repartie à la hausse (+1,6%). Plusieurs explications à cela : l'accroissement des coûts médicaux et des indemnités aux victimes, ou encore des voitures de plus en plus complexes à réparer.



Le prix de carburant crève le plafond

D'ailleurs, la facture pour l'entretien est de plus en plus salée avec une augmentation de 3,2% par rapport à l'année précédente. Ce renchérissement vient en particulier du prix des pièces détachées, qui a connu deux années de forte hausse.



Mais ce qui a fait le plus mal au portefeuille des automobilistes, c'est le carburant. Le sans plomb 95 affiche une augmentation de 11,2%. Le prix du gasole accuse quant à lui une hausse de 16,8%. Et pour le diesel, les taxes ont grimpé huit fois plus que l'inflation, soit une hausse de 8,2%.



Le budget moyen des propriétaires de voitures par région en 2017 Crédit : Automobile Club de l'Ouest / 2018

Selon les régions, le budget global peut varier de plusieurs centaines d'euros. Les automobilistes d'Ile-de-France et de la région PACA sont ceux qui ont dû débourser le plus, avec un budget de respectivement 6.116 euros et 6.278 euros. En revanche, les habitants d'Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes s'en sont sortis pour la somme de 5.731 euros.