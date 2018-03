Assurances auto : le grand écart des prix

publié le 12/03/2018 à 23:01

Ou paie-t-on son assurance auto le plus cher en France ? Auto-Plus vient de publier une enquête sur le sujet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre les régions c'est le grand écart... Pour preuve, selon les départements, le montant d'une assurance automobile peut afficher jusqu'à 50% d'écart ! Et cela pour un même profil d'assuré.



Autrement dit, les disparités régionales sont très fortes selon cette étude, effectuée en collaboration avec le comparateur LeLynx.fr. qui a épluché pas moins de 800.000 devis établis l'an dernier. Au final, le montant d’une prime annuelle moyenne s’est élevé à 595 euros l’an dernier. En hausse de 2,6% par rapport à 2016, et un peu plus de 5 % en 2 ans.

Alors où paie-t-on le plus cher et le moins cher son assurance en France ? Plus les régions comptent de zones urbaines et plus les tarifs s'envolent. C'est, bien sur en Île-de-France où l'addition est la plus salée, avec 660 euros par an en moyenne, suivi de la région PACA. Ou là, l'automobiliste doit payer 636 euros.

À l'inverse, heureux conducteurs de l'Ouest et Sud-Ouest, qui s'en tirent bien mieux. Avec par exemple 515 euros par an en Bretagne et 529 euros dans les Pays-de-la-Loire. C’est dire si nos pauvres voitures ont la vie dure dans les grandes agglomérations, tristes terres d’accrochages, vandalisme, vol... .

De fortes disparités entre les départements

Ça, c'est pour les régions, mais entre les départements, les disparités sont encore plus marquées. Elles varient ainsi de 50% entre le département le plus cher, la Seine-Saint-Denis et le moins cher le Lot ! Dans le 93, c'est 713 euros par an en moyenne, et seulement 474 euros dans le Lot, soit 239 euros d'écart. En s'intéressant aux tarifs des plus grandes villes, c'est logiquement pire encore avec la palme remportée par Marseille 756 euros par an et Nice, avec 693 euros.



Dans ces deux villes, c'est même plus onéreux que dans la capitale. À Paris, cela représente 672 euros par an. Pour Toulouse et Bordeaux, c'est 602 euros par an et l'addition est moins sévère à Nantes et Rennes avec 575 euros par an.

La cerise sur le capot

On reste sur les prix. Mais cette fois-ci, sur l'essence. Après un coup de chaud, les prix à la pompe se sont calmés. Les tarifs restent certes élevés, mais si l'on regarde le gazole, il a baissé de sept centimes la semaine dernière pour s'établir a 1,36 euro le litre.



C'est pratiquement le tarif le plus bas depuis le début de l'année. Tout comme le Super, qui a baissé de quatre centimes. Ainsi, le SP95 est à 1,45 euro le litre.

