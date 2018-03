publié le 23/03/2018 à 09:48

Le 20 mai prochain, le nouveau contrôle technique entrera en vigueur. Ce dernier coûtera plus cher, sera plus long et plus coercitif. Un nouveau contrôle qui semble effrayer les automobilistes, qui se pressent avant la date butoir. Les prises de rendez-vous augmentent en ce moment de 10 à 15%. "Au global, le nombre de points de contrôle va toujours être à peu près le même, environ 600 points", souligne Laurent Chiapello, directeur de la rédaction d'Auto Plus.



Ce dernier rappelle que jusqu'à aujourd'hui, le contrôle technique comportait "deux types de points de contrôle" : les anomalies bénignes et les anomalies graves. "Le nouveau contrôle technique introduit trois niveaux". Aux côtés des bénignes, les intermédiaires passent de 177 à 340. "Des défauts qui sont susceptibles d'entraîner une réparation dans un délai de deux mois", note Laurent Chiapello.

"Mais ce qui inquiète beaucoup les automobilistes, c'est la création de 127 anomalies critiques. Ces anomalies doivent absolument être réparées dans la journée." Une nouveauté contraignante puisqu'il faut, dans une seule journée, "trouver un garage, mettre la voiture en réparation et si on veut repartir tout de suite, il faut que ce soit réglé dans la journée".