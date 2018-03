publié le 28/03/2018 à 15:45

Ce qui devait initialement simplifier la vie des automobilistes français, et désengorger les locaux des préfectures, est pour le moment en train de semer une belle pagaille. La plateforme mise en place par le gouvernement afin de demander une carte grise connaît de nombreux bugs, au point de ne pas pouvoir absorber les demandes dans des délais raisonnables. À la mi-mars, près de 300.000 demandes étaient encore en attente de traitement.



Ce problème, relevé par RMC et confirmé par BFMTV auprès du Conseil national des professionnels de l'automobile, crée des ralentissements non seulement pour les automobilistes, mais aussi pour les professionnels. Ainsi, les concessionnaires ne peuvent livrer certaines voitures neuves pour cause de retards dans l'obtention de l'immatriculation.

Le ministère de l'Intérieur a confirmé auprès de la chaîne d'information en continu que "des correctifs ont été appliqués", notamment l'ouverture de nouvelles préfectures virtuelles afin d'absorber les retards.

Ainsi, selon le président du réseau d'auto-école ECF, "pour les cas standards, par exemple une première demande de permis de conduire, le dossier est bouclé en deux ou trois jours". Mais il indique à BFMTV que des cas plus complexes n'ont parfois jamais été traités.