Chèque énergie : comment en bénéficier ?

publié le 26/03/2019 à 06:01

Vérifiez vos boîtes aux lettres : à partir d'aujourd'hui et d'ici la fin du mois d'avril, les chèques énergie sont envoyés à 5,8 millions de Français, soit 2,2 millions de plus qu'en 2018. Et cette année, il n'y rien à faire, c'est automatique.

Le chèque énergie, qui aide les Français les plus modestes à payer les dépenses énergétiques ou à financer des travaux, est attribué sur la base des revenus déclarés par les ménages au fisc l'année dernière. C'est l'administration fiscale qui se charge de vérifier si vous pouvez en bénéficier, aucune démarche n'est à réaliser de votre côté. Attention donc à ne répondre à aucune sollicitation.

Pour le recevoir, il faut gagner moins de 10.700 euros par an pour une personne seule, et moins de 16.000 euros pour un couple. Selon ce que vous gagnez, le montant du chèque peut aller de 98 euros jusqu'à 277 euros. C'est 50 euros de plus qu'en 2018.

Pour vérifier d'ores et déjà si vous êtes éligible à ce chèque et pour quel montant, le gouvernement a mis en ligne un simulateur. L'envoi du chèque-énergie s'étale sur un mois. Vous pouvez également consulter ce calendrier pour savoir à quelle date le chèque est envoyé dans votre département.