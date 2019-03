publié le 25/03/2019 à 16:01

Il servira à payer vos factures d'électricité ou de gaz, ou encore à financer vos travaux destinés à améliorer votre consommation d'énergie : le chèque énergie va être envoyé dès ce lundi 25 mars aux premiers bénéficiaires.



Le nombre de foyers pouvant toucher cette aide avait été revu à la hausse par Édouard Philippe en novembre dernier. "On va passer de 3,6 millions à 5,6 millions", avait-il assuré. Mais faites-vous partis des élus ? Pour le savoir, le gouvernement a créé une plateforme dédiée à ce coup de pouce : chequeenergie.gouv.fr.

Il faut savoir que ce chèque est attribué automatiquement sur la base des informations transmises par les services fiscaux, sous réserve d'avoir envoyé sa déclaration de revenus en temps et en heure. Pour en bénéficier, il faut gagner moins de 10.700 euros par an pour une personne seule, et pour un couple, moins de 16.000 euros.

Un envoi différé selon les départements

Mais tous ne le toucheront pas au même moment. L'administration a mis en place un calendrier précis : les premiers départements à recevoir ces chèques énergie se situent dans le nord du pays (Pas-de-Calais, Nord, Somme, Aisne), à l’est (Ardennes, Meuse, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Marne) ainsi que dans les départements et régions d’Outre-Mer (Réunion, Guyane, Guadeloupe).



Concernant le montant de cette aide, celui-là varie. Il peut aller de 98 à 277 euros au maximum pour les personnes aux revenus les moins conséquents. Les nouveaux bénéficiaires annoncés par Édouard Philippe devront eux se contenter d'un chèque allant de 48 à 76 euros, indiquent nos confrères de Capital.