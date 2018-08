Gaz, électricité... Faut-il opter pour les tarifs libres ?

publié le 17/08/2018 à 11:15

Le marché du gaz et de l'électricité est ouvert à la concurrence depuis onze ans. Pourtant, les tarifs n'ont pas cessé d'augmenter depuis : la facture a bondi de 20% pour les personnes chauffées au gaz et de 40% pour celles chauffées à l'électricité.



Ceux qui ont quitté le tarif réglementé du gaz ou de l’électricité pour aller vers des offres au tarif libre ont tout de même pu faire des petites économies. Vous pouvez ainsi gagner 10% à 15% sur une facture de gaz ou d’électricité optant pour ces offres. Or, quand on sait que la facture moyenne pour un foyer est de 1.000 euros par an, 100 à 150 euros d’économie, ce n’est pas négligeable.

Malgré tout, même 11 ans après l’ouverture du marché, le tarif réglementé continue d'apparaître comme un garde-fou sécurisant face à la fluctuation et aux aléas du marché. Pour preuve : aujourd’hui, 8 Français sur 10 sont toujours abonnés au tarif règlementé de l’électricité chez EDF, et 7 Français sur 10 sont restés au tarif réglementé du gaz chez Engie.

Vers la fin du tarif réglementé du gaz

Mais il faudra se préparer au changement. À partir de 2022-2023, le tarif réglementé du gaz va disparaître sur demande de Bruxelles, et la France devra s'y conformer. Vous pouvez donc commencer à regarder dès maintenant et comparer les offres.



D'autant que les offres fleurissent en ce moment. À côté des deux fournisseurs historiques, on compte une trentaine de fournisseurs alternatifs dont trois nouveaux cet été. Fin juillet, le géant de la distribution Leclerc a ainsi annoncé une offre 16% moins cher que le tarif réglementé dès la rentrée.



Comparez les offres avant d'en changer

Pour vous aider à vous y retrouver, le Médiateur National de l’Énergie, nommé par l’État, a créé un comparateur indépendant sur le site energie-info.fr. Vous pouvez faire une simulation en fonction de votre consommation, et choisir l’offre la moins chère pour vous.

Rassurez-vous : changez de fournisseur est aujourd'hui facile, et cela ne prend que quelques jours. Vous ne changez pas de compteur et il n’y a pas de coupure.



Attention cependant à ne pas signer n’importe quelle offre. Méfiez-vous des démarcheurs par téléphone ou à domicile, qui usent de la confusion. Avant de signer une nouvelle offre, vérifiez sur le site du Médiateur qu’elle est moins chère que le tarif règlementé.



Ensuite, regardez l’évolution du prix proposé dans la durée : est-ce un prix fixe, ou est-il indexé sur le tarif règlementé ? Sachez également que vous pouvez changer de fournisseur d’électricité et de gaz autant de fois que vous le souhaitez, et même revenir chez un précédent fournisseur.