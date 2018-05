Bizness, l'organisme qui veut "révolutionner le monde de la formation"

publié le 24/05/2018 à 02:16

Bizness est l'une des jeunes pousses françaises présente dès jeudi 24 mai et jusqu'à dimanche 27 mai au salon VivaTech, le salon de l'innovation parisien. "Bizness, c'est un organisme de formation spécialisé dans la formation nouvelle génération", explique Nicolas Rivière, directeur général de l'entreprise. "Nous accompagnons nos clients sur des grands projets de transformations qui les impactent : transformation managériale, transformation de la relation client et transformation du commerce", détaille-t-il au micro de Jean-Baptiste Giraud, d'Économie Matin.



Et là où est la formation traditionnelle, avec des grandes tables et des chaises autour d'un formateur, Bizness se veut innovant. Notamment avec un système de formations interactives, qui se rapprochent de jeux. "Nous développons des simulateurs d'entraînements, nous développons des outils qui vont permettre de travailler sur la gamification (...) les codes des jeux vidéos sont utilisés aussi dans le cadre de la formation" pour les rendre "beaucoup plus attractives" et "séduisantes pour les participants", explique le DG de Bizness.

Et de résumer : "Pour nous, c'était très important de révolutionner ce monde de la formation et de proposer encore une fois une expérience de formation qui soit beaucoup plus digitalisée et qui répond beaucoup mieux aux codes de consommation des apprenants".