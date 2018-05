Maisons Avenir Tradition invente la maison prête à vivre

publié le 23/05/2018 à 01:16

Créée il y a une trentaine d'années et implantée dans le Sud, Maisons Avenir Tradition a lancé quelque chose de totalement nouveau : la maison prête à vivre. "C'est un concept assez simple qui se résume en trois points : livrer une maison totalement personnalisée, entièrement équipée et connectée. Tout cela sans supplément de prix", explique Ludovic Pernin, directeur marketing de Maisons Avenir Tradition.



Par exemple, la cuisine est entièrement équipée avec Maisons Avenir Tradition que le client aura choisi en amont. "Le client va aussi pouvoir bénéficier de sa propre décoration, de la peinture en passant par les rideaux", précise Ludovic Pernin. Pour lui, cette maison, c'est celle d'aujourd'hui et de demain. "Nos clients n'ont plus envie de passer leurs week-ends à peindre à bricoler", ce qu'ils devaient faire auparavant.

La maison prête à vivre n'est pas plus chère qu'une maison clé en main et son prix démarre à 119.900 euros. "Elle est construite avec 95% de matériaux fabriqués en France et évidemment le fait de pouvoir traiter directement avec l'industriel a permis de supprimer une multitude d'intermédiaires."