CornerJob, une solution pour trouver un emploi depuis son mobile

publié le 30/05/2018

Faciliter la mise en relation des recruteurs et des demandeurs d'emploi, c'est l'une des missions que s'est fixé la plateforme CornerJob. Pour cela, l'entreprise a misé sur le mobile : un pari gagnant. "On s'est lancé il y a deux ans et demi, et aujourd'hui on a passé le cap des 10 millions d'utilisateurs sur la plateforme, ce qui ne s'était jamais vu sur le secteur du recrutement avec le mobile", se réjouit au micro de RTL, David Rodriguez, le PDG de CornerJob.





"Côté candidat, c'est 100% sur mobile. Côté employeur, par contre, on peut le faire sur mobile ou sur ordinateur. C'est d'ailleurs la plupart du temps ce que font les entreprises qui réalisent des recrutements récurrents", explique-t-il, interrogé par Jean-Baptiste Giraud du site economiematin.fr.

Selon lui, il était important de s'adapter aux pratiques de la nouvelle génération. "On est parti du principe qu'il fallait s'adapter aux usages des utilisateurs qui sont très jeunes. Ils ont pour 80% d'entre eux, entre 18 et 32 ans, et aujourd'hui ils font tout sur mobile. Or ce qu'ils font sur mobile, c'est utiliser les réseaux sociaux notamment, donc on a cassé tous les codes des sites d'emploi habituels, pour prendre ceux des réseaux sociaux", détaille David Rodriguez.

"On a un système de messagerie intégré, qui fait que l'échange est très direct. On pose une question très directe et l'employeur fait de même, donc cela simplifie l'échange et ça le rend plus rapide", assure-t-il. "Au début on a eu beaucoup d'utilisateurs qui étaient principalement des PME, puis ensuite les grandes entreprises s'y sont mises et elles ont vu que ça fonctionnait. Aujourd'hui on peut trouver des recruteurs comme l'Armée de terre qui propose 15.000 recrutements cette année."