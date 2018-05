Données : IN Groupe, "une solution de sécurité d'identité", explique son PDG

publié le 25/05/2018 à 02:51

À l'heure du digitale, l'Imprimerie nationale change de nom et devient IN Groupe. "Pour une vieille dame qui était l'Imprimerie nationale depuis 500 ans, c'est l'opportunité de reconstruire, transformer complètement la société", affirme Didier Trutt, PDG d'IN Groupe, anciennement l'Imprimerie nationale au micro de Jean-Baptiste Giraud, d'Économie Matin.



Fondée en 1538 par François Ier, cette entité servait surtout d'outil de communication au service du roi. Aujourd'hui, sa mission a évolué pour devenir "à la fois une solution de sécurité d'identité, donc tous vos documents d'identité, pour la France mais aussi pour l'export (...). Et puis on est une entreprise maintenant de services numériques", détaille Didier Trutt.

Le 25 mai à 00h01, la France passe à la réglementation générale de protection des données (RGPD), soit "l'application du règlement", commente le PDG d'IN Groupe. Et de détailler : "Le règlement est en vigueur depuis pratiquement deux ans. Là, les dispositions du règlement deviennent obligatoires".