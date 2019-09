publié le 26/09/2019 à 07:46

À partir de 2020, les travailleurs indépendants n'auront plus à faire trois déclarations différentes quand ils envoient leurs revenus au fisc. Aujourd'hui, il y a la déclaration du foyer, puis la déclaration pour la société et enfin la déclaration aux URSSAF.

Cela concerne 1,3 millions de professionnels. Des gens qui ne sont pas en société anonyme ou qui n'ont pas d'actionnaires, mais qui peuvent avoir des salariés. Et c'est vrai que cette redondance est un peu anachronique au moment du prélèvement à la source. L'an prochain, les travailleurs indépendants communiqueront leurs résultats 2019 aux impôts et en 2021, ils recevront une déclaration pré-remplie.

C'était un engagement de Gérald Darmanin, il y a deux ans. Pour le président de l'U2P qui représente les indépendants, Alain Griset, ça va ôter un poids psychologique aux chefs d'entreprise. "Ça pèse d'abord en temps passé, donc en temps perdu. Ça pèse aussi en risques parce que si vous omettez de faire cette deuxième ou troisième déclaration, vous êtes taxés d'office sur des montants qui sont pas les bons. Et donc, naturellement, c'est une grande inquiétude, un stress supplémentaire pour l'entrepreneur, qui a suffisamment de travail comme ça pour ne pas en plus avoir celui-là", a-t-il dit.

1 à 2 heures de travail en moins par semaine

En effet, ce qu'on appelle "l'impôt papier", c'est-à-dire toutes les démarches administratives de ces petits patrons, représentent 1 à 2 heures par semaine... Pour des petites entreprises, ce n'est pas rien.

Cette démarche de simplification doit maintenant aller plus loin. Savez-vous, par exemple, qu'une entreprise qui postule pour un appel d'offres auprès de l'État (je vous parle bien des services de l'État) doit remplir les mêmes formulaires, donner les mêmes renseignements sur ses numéros d'immatriculation, adresse, etc... à chaque fois ! Rien n'est archivé. Là aussi, il y aurait du temps et de l'argent à gagner pour tout le monde.

Un budget, c'est un travail d'équilibriste. Cette mesure ne coûte rien mais fait plaisir. Et dans le même temps, dans le budget, on va faire payer le Gazole Non Routier plus cher aux entreprises du BTP... Et on va sortir du Crédit d'Impôt de Transition Énergétique les 20% de ménages aisés. Or, ce sont ces ménages qui faisaient marcher le business de la rénovation thermique. C'est une petite douceur dans un monde acide.

Le plus : difficile de déconnecter du boulot

C'est ce que montre une étude aujourd'hui, 13% des femmes et 14% des hommes se font reprocher leur manque de disponibilité à cause du travail. Et ce sont les femmes avec des enfants qui en souffrent le plus.

La note : 0/20 aux arnaqueurs du dépannage express

Plombiers, serruriers, électriciens... La DGCCRF, la répression des fraudes, lance une campagne "Faites-vous dépanner, pas arnaquer". En 2018, 66% des entreprises contrôlées présentaient des anomalies : des tarifs exorbitants, des réparations bâclées, des sociétés fantôme... Et les clients lésés ne se manifestent pas toujours.