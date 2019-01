BNP Paribas : une panne empêche les paiements et retraits en carte

publié le 08/01/2019 à 17:06

Clients de BNP Paribas, rassurez-vous si vous ne parvenez pas à payer avec votre carte bancaire, retirer de l'argent dans un distributeur ou accéder à vos comptes sur le site internet ou les applications mobiles. Sur Twitter, la banque a indiqué mardi 8 janvier en début d'après-midi être "actuellement victime d'un dysfonctionnement".



"Nous mettons tout en œuvre pour régler cela dans les plus brefs délais, est-il précisé. Merci pour votre patience et votre compréhension". Un autre message précise qu'un incident "est en cours sur notre site et application mobile. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, nos équipes mettent tout en oeuvre pour rétablir les connexions au plus vite !".



BNP Paribas Fortis, la filiale belge, est également impactée, de même que la banque en ligne HelloBank, qui fait part d'un "incident généralisé qui est en cours de résolution".