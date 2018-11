publié le 23/11/2018 à 17:16

Ce vendredi 23 novembre est la journée pour faire de bonnes affaires, mais pas pour tout le monde. Le Black Friday, opération commerciale venue des États-Unis, permet à de nombreuses enseignes de baisser les prix de leurs produits et de réaliser un chiffre d'affaires important sur un seul week-end. Des promotions dont profitent de nombreux Français.



Brune Poirson, secrétaire d'État du ministre de la Transition écologique et solidaire, n'apprécie pas l'événement et a tenu à le faire savoir sur Facebook. "C'est le Black Friday, vendredi noir, noir probablement pour la planète", explique-t-elle, ajoutant qu'aujourd'hui "on consomme 60% de plus de produits textiles qu'il y a quinze ans et on les utilise deux fois moins longtemps".

La secrétaire d'État a conscience que les Français pourraient profiter des promotions pour changer leurs appareils électroménagers et alerte sur l'obsolescence programmée. Pour elle, les "appareils électroniques et électroménagers, déjà neufs, ne fonctionneront plus dans quelques années alors qu'ils pourraient encore fonctionner". Elle dénonce ce qu'elle estime être "une double arnaque, pour la planète et pour votre porte-monnaie".

Brune Poirson profite tout de même de cette dénonciation pour rappeler son travail et celui de l'exécutif sur le sujet : "On est en train de travailler sur des mesures concrètes pour lutter contre ça. On a déjà présenté en avril dernier un plan, on est en train de travailler sur un indice, un système qui permettra de mieux savoir quelle est la durée de vie des produits que vous avez achetés". Le tout devrait être incorporé dans un projet de loi présenté en 2019.