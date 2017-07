La SNCF propose des trottinettes connectées en libre-service

publié le 07/07/2017 à 09:53

Après les trains, les Ouibus et les covoiturages, la SNCF lance son nouveau service : la trottinette connectée. Le but ? Faciliter le trajet du "dernier kilomètre" pour les usagers en leur permettant de rejoindre plus rapidement leur bureau ou domicile depuis la gare et éviter qu'ils préfèrent l'utilisation d'une voiture.



Via une application, les utilisateurs pourront géolocaliser, déverrouiller et cadenasser leur trottinette n'importe où sur le réseau. Plus besoin donc de trouver une place disponible dans une station. Ce nouveau transport connecté et partagé sera accessible aux usagers à partir de fin Août. "Premier projet en complément de mobilité" de SNCF Gare&Connexions, le service chargé de développer les gares, ces trottinettes ont été présentées par la start-up KNOT lors d'un concours d'innovation organisé en 2016.



"On va essayer de grossir l'expérimentation d'ici la fin de l'année"

Pour l'instant au stade d'expérimentation, deux bornes sont installées et seuls les agents SNCF y ont accès : l'une a été inaugurée à Saint-Denis jeudi, et la prochaine le sera dans quelques jours à Plaine de France. Si l'expérience est concluante, une centaine de gares d'Île-de-France pourraient être équipées. "On est en train de répertorier les gares où il y a des destinations importantes, comme Poissy pour aller vers Peugeot. On va essayer de grossir l'expérimentation d'ici la fin de l'année", explique Patrick Ropert, directeur général de SNCF Gare&Connexions.

L'application KNOT sur téléphone mobile permet de localiser la borne la plus proche et de payer la location (0,99 € pour deux heures, 4,99 € pour 20 heures, 9,99 € pour 50 heures). "Le chiffre d'affaires pour Gare&Connexions est ridicule, quelques centaines d'euros maximum. Notre enjeu est surtout d'innover sur les services", a précisé Patrick Ropert.



La SNCF n'est pas la seule intéressée par la trottinette fabriquée en France de la Start-up KNOT : la Société du Grand Paris a également prévu une mise en place similaire pour les gares de Montrouge et Châtillon (Hauts-de-Seine), qui doivent entrer en service le 12 juillet.