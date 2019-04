publié le 23/04/2019 à 11:40

C'est une espèce de ver particulièrement envahissante. Son nom : "Obama nungara". Venu du Brésil, ce ver marron de forme plate et de taille imposante (environ 5cm) a la spécificité de s'alimenter grâce aux vers terres de nos jardins. L' "Obama" représente dès lors une menace pour la biodiversité hexagonale.



Présent dans 60 départements français il y a encore six mois, et ne connaissant pas de prédateurs chez nous, sa prolifération inquiète les scientifiques. "Ce plathelminthe est désormais présent dans 72 départements", précise à Nice-Matin, Jean-Lou Justine, professeur au muséum national d'Histoire naturelle de Paris.

"Obama nungara est très présent dans les jardineries où les conditions de température et d'humidité sont optimales pour lui. En outre, c'est là qu'arrivent des conteneurs de plantes importées du monde entier", précise le scientifique. Des plantes empotées dans lesquelles logent justement l'Obama nungara.



"On ne l'arrêtera plus"

Observé pour la première fois dans le sud de la France en 2013, cet invertébré se nourrit insatiablement de lombrics indispensables la fertilité des sols. Pour l'étudier et le combattre, une auprès des particuliers a été lancée. "Nous allons devoir apprendre à vivre avec Obama nungara (...) On ne l'arrêtera plus. En outre, on ne connaît pas de moyen de lutte efficace, biocide ou autre, à lui opposer", explique Jean-Lou Justine.



Quant à son nom "Obama", rien à voir avec le patronyme de l'ancien président américain. En langue Tupi, des Amérindiens vivant sur la côte brésilienne, "oba" signifie feuille, et "ma", animal.