publié le 17/12/2018 à 13:59

Deux Français sur 10 partiront en vacances à Noël et nombre d'entre eux prendront l'avion. Avec des prix qui varient constamment, acheter son billet le moins cher possible est d'ailleurs devenu tout un art. Mais pour bénéficier des meilleurs tarifs possibles, pas de secret : il faut réserver le plus tôt possible, et si possible un jeudi entre 6h30 et 8h00.



C'est en effet l'une des conclusions d'une étude menée sur un million de voyage par un comparateur de vol et un spécialiste du remboursement de billets d'avion. Par exemple, un Paris-Barcelone réservé un jeudi peut-être jusqu'à 40% moins cher que s'il avait été acheté un week-end.

"Pendant le week-end, les gens se connectent massivement. Ils ont plus de temps. On voit que les prix augmentent en fonction de la demande (...) Il commence à baisser en début de semaine", explique Nadia Grimoult du comparateur de vol en ligne Liligo.

Prendre des vols matinaux

Et pour voyager sereinement, mieux vaut éviter le mardi. Statistiquement, c'est le jour où les vols ont le plus de retard. Il convient aussi de bien choisir son heure de départ.



"On va vous conseiller de partir plutôt le matin tôt pour éviter des perturbations (...). Il y a souvent des rotations dans la journée qui font qu'un petit retard le matin peut être une annulation ou un retard très important en fin de journée", constate Anne-Laure Hery, directrice marketing d'Air Indemnité.



Pour l'achat de billets de trains, c'est beaucoup plus simple. La SNCF fixe les prix seulement en fonction du taux de remplissage et de la période du voyage. En clair, peu importe le jour de la semaine, plus vous voyagez, moins ce sera cher.