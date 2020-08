Bernard Arnault descend à la 6ème place des fortunes mondiales

publié le 11/08/2020 à 20:00

Le Billionaires Index classement des milliardaires mis à jour quotidiennement par le magazine Bloomberg, est clair : Bernard Arnault "n'est plus que" la sixième fortune mondiale. Le président du groupe LVMH, dont le patrimoine est estimé à 79 milliards de dollars, rétrograde de deux places, selon ce classement.



Le milliardaire américain Warren Buffet (80,4 milliards) et l'industriel indien Mukesh Ambani (79,8 milliards) se placent désormais devant lui.

La crise liée au coronavirus semble avoir eu un impact considérable sur les actifs de Bernard Arnault. Le groupe LVMH avait annoncé le 27 juillet dernier une chute de 84% de son bénéfice net, à 584 millions d'euros, au cours du premier semestre 2020.

Face à la crise, Bernard Arnault avait renoncé à sa rémunération pour les mois d'avril et mai 2020. Depuis le début de l'année, la fortune personnelle de Bernard Arnault a chuté de plus de 25 milliards de dollars.

Françoise Bettencourt-Meyers, première femme du classement

Françoise Bettencourt-Meyers, dont la fortune provient essentiellement du groupe L'Oréal, demeure de son côté la femme la plus riche du monde. Bloomberg estime sa fortune à 65 milliards de dollars, avec une hausse de 6 milliards depuis le début de l'année. L'héritière de Liliane Bettencourt occupe la 11e place du classement, derrière le milliardaire américain Elon Musk.

À noter que François Pinault reste le troisième Français du classement. Le fondateur des sociétés Artemis et Kering, dont le patrimoine s'élève à 38 milliards de dollars, occupe la 26e place. Alain et Gerard Wertheimer sont quant à eux classés 34e et 35e, avec une fortune estimée à 30,3 milliards de dollars chacun.