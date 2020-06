publié le 28/06/2020 à 12:42

Dans le sillage du mouvement mondial contre le racisme, les marques font un état des lieux de leurs pratiques. Récemment, le groupe de cosmétique L'Oréal a tenu à faire amende honorable.

Dans un communiqué paru en anglais, samedi 27 juin, la marque a annoncé "retirer les mots blanc/blanchissant (white/whitening), clair (fair/fairness, light/lightening) de tous ses produits destinés à uniformiser la peau". Le géant français des cosmétiques n'a pas donné plus de détails, notamment sur un retrait immédiat ou non des rayons.

Après ces annonces, une campagne de boycott a été lancée sur Twitter. Le hashtag #JarreteLoreal a rapidement grimpé dans les tendances France du réseau social. Les internautes se filment en train de jeter leur produit L'Oréal à la poubelle. Une vidéo, likée plus d'un millier de fois, montre un produit bronzant qui finit à la corbeille. "Si L'Oréal ne veut plus de blancs... Moi je ne veux plus qu'ils me fassent bronzer !", écrit l'internaute.

Un bad buzz que certains utilisateurs ne comprennent pas. "Boycottez de l'Oréal pour de vraies raisons, les tests sur les animaux, ses investissements considérablement en israël, État qui pratique l'apartheid et le colonialisme... Et non pour des mots retirés de ses produits...", écrit un autre internaute, qui se dit vegan.

Boycottez de l'oreal pour de vrai raison, les tests sur les animaux, ses investissements considérablement en israël, État qui pratique apartheid et colonialisme...

Et non c'est pour des mots retirés de ses produits...

Vous êtes aussi répugnant que cette firme. #JarreteLoreal — Manu 🌍 (@__nuMa) June 28, 2020

L'affaire a également été récupérée par les politiques. Comme par exemple Philippe de Villiers, le fondateur du Puy-du-Fou connu pour ses prises de positions polémiques. "Si ce fleuron français fait peser sur ses clients la honte de leur couleur de peau au nom de cette idéologie délirante, je demande à tous les gaulois réfractaires d'arrêter Loréal", a-t-il tweeté.

Si ce fleuron français fait peser sur ses clients la honte de leur couleur de peau au nom de cette idéologie délirante, je demande à tous les gaulois réfractaires d'arrêter Loréal. #jarreteloreal — Philippe de Villiers (@PhdeVilliers) June 27, 2020