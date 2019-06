publié le 05/06/2019 à 15:50

Cette Clio 5, on vous l’avait présentée en exclusivité, juste avant le Salon de Genève en mars dernier, et nous voici au volant pour sa toute première sortie sur les routes du Portugal, près de Lisbonne.



Si à l'extérieur il y a peu de différences sur cette dernière version, à l'intérieur en revanche, tout change. Écrans numériques, volant plus petit, plus grand coffre... Et cela se perçoit immédiatement. Avec une qualité qui a fait un bond par rapport au modèle précédent.

Cela se ressent aussi au niveau du confort : fini le mal de dos, les sièges sont plus confortables (en plus, les dossiers avant creusés permettent d’accroître la place pour les passagers à l’arrière), et l’amortissement a été revu. Sur ce point, c’est une réussite. L’acoustique, perfectible sur le modèle précédent, a aussi été retravaillé : désormais on entend à peine le moteur.



Des équipements de meilleure qualité et un prix en baisse

Très bon point aussi pour le volant, plus compact. La voiture se conduit avec grande douceur. Renault garde la motorisation diesel, et cerise sur le capot, les consommations de cette Clio 5 sont en baisse de l’ordre de 10 %, ce que l’on a pu constater au cours de l’essai. On a même pu tester le régulateur de vitesse adaptatif et le système qui suit les lignes sur autoroute. Vers un peu plus d’autonomie...



Cette Clio tient toutes ses promesses, et coche toutes les cases, en gommant les défauts de son aînée. Elle réalise un bond en avant sur la finition, l’équipement (j’adore le grand écran XXL au milieu du tableau de bord façon Ipad), une conduite fluide, douce, mais qui reste efficace sur route grâce à un poids allégé. "Punchy", elle offre une belle polyvalence, tout aussi à l’aise sur autoroute, qu’en ville. Elle dispose d’une caméra 360 degrés. Idéal pour se garer et éviter un trottoir...



Le prix est même moins élevé. La Renault Clio 5 est en effet vendue au prix de base de 14.100 euros, soit 1.200 euros de moins que la version actuelle. En revanche, et c’est le bémol, pour des versions plus haut de gamme, les tarifs dépassent les 24.000 euros.