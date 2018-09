publié le 19/09/2018 à 10:26

La France est de loin le premier marché cinématographique d'Europe. Nous y avons consacré (pour rire, pleurer ou rêver) 1,4 milliard d'euro l'an dernier pour voir 300 films produits chez nous environ et autant de productions internationales.



Le ciné, c'est vraiment une passion française. Il faut dire que plus d'un Français sur deux dispose d'une salle près de chez lui. Aujourd'hui il est plus facile d'aller au cinéma que d'aller chez son spécialiste.

Les recettes d'un tel succès ? Il n'y a dans cette affaire ni effet d'optique, ni truquage. C'est le résultat direct d'une situation qui est unique en Europe. D'abord nous avons le plus important parc de cinémas du continent (5.910 salles). Ensuite, ces salles projettent de plus en plus de films (+25% en moins de dix ans) ; on a donc un choix extrêmement large.

Il y en a aussi pour tous les styles et toutes les habitudes de consommation culturelle et distractive : les multiplex, les salles traditionnelles et (on l'oublie toujours) 1.200 salles d'art et essai. Il n'y a pas de désert cinématographique en France.

Les plus

- Neuf mois après le scandale, Lactalis est autorisé à commercialiser de nouveau son lait infantile.



- Apple a versé 13 milliards d'arriérés d'impôts à l'État à l'Irlande.



- Audi entame son offensive dans l’électrique avec le premier des douze modèles prévus d’ici 2025.

La note du jour

13/20 à la RATP qui remporte le contrat d’exploitation de deux lignes de métro à Ryad. Elle va récupérer 2 milliards d'euros sur douze ans.