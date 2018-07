La maison qui n'arrive pas

publié le 30/06/2017 à 09:20





Le cas Jean

En juin 2016, Jean passe par une société pour la construction d’une maison en bois. Il paie la totalité de la facture, soit 76 500€ et la livraison est prévue fin novembre 2016. Mais depuis, les excuses ont été nombreuses: « laissez passer l’hiver et au printemps je vous livre… ; le fabricant avec lequel je travaille a changé et cela prend un peu plus de temps… ». Bref, Jean-Denis saisit la justice qui condamne la société à la rupture du contrat et au remboursement total, le 14 avril 2017 dernier. On devrait donc les 76 500 € prix de la construction de la maison + 5000 € à titre de dommages et intérêts. Avant de faire signifier ce jugement par un huissier, Jean-Denis décide d'accorder une seconde chance à la société. Mais rien n'y fait. Iln'est toujours pas livré.

